«У тебя в руках чья-то квартира!» 2.12.2025, 21:53

Фото: av.by

Белорусский блогер зарабатывает 200 рублей за короткое видео.

Гродненский блогер TOP_XA4 просит за 30-секундный рекламный рилс 200 рублей. Видеомейкер, на которого в Instagram подписаны более 50 тысяч человек, показал свою технику и объяснил, во сколько обходится создание видеоконтента, заметило Hrodna.life.

Для тех, кто считает, что это дорого, блогер продемонстрировал оборудование, которое он использует в работе. Например, фотоаппарат со стабилизатором у него стоит 2450 долларов, объектив — 500 долларов, дополнительные батареи — еще 500, видеокамера — 8000 долларов, стабилизирующая техника — 1000 долларов.

Макбук для монтажа обошелся в 2250 долларов, стекла для объектива — в 100 долларов, а аккумуляторы для видеокамеры — в 300 долларов. В общей сложности, по его словам, на технику он потратил около 15 100 долларов.

В комментариях под публикацией подписчики в основном поддержали блогера.

«Это вы еще дорогу не учли», — заметил один из пользователей.

Гродненец ответил: «Если бы я учитывал все, то давно бы вылез из этой нищеты», — написал он, то ли в шутку, то ли всерьез.

Другой комментатор удивился: «У тебя в руках чья-то квартира!»

Блогер отреагировал с юмором: «Ну квартира — нет, но тачка да».

Многие отметили, что самое дорогое в съемке — даже не техника, а время специалиста.

«Самое дорого даже не техника — а ваше время (отснять и монтаж)», — написал один из подписчиков.

Другие напоминали, что знаний и навыков, полученных за годы обучения, тоже никто не отменял. Нашлись и те, кто предложил тем, кого пугают такие расценки, снимать самим:

«Так пусть снимают на свои телефоны — так точно дешевле», — написала одна из подписчиц.

