Когда на самом деле родился Иисус Христос 1 23.12.2025, 9:27

1,932

Ученые говорят, что христиане в течение первых веков вообще не праздновали Рождество.

Историческая фигура Иисуса из Назарета, от рождения которого современный мир ведет летоисчисление, на самом деле появилась на свет несколько раньше, чем принято считать.

Ученые, пытаясь согласовать библейские тексты с реальными историческими фактами, пришли к выводу, что традиционная дата 25 декабря первого года является скорее символической, пишет New Voice.

Когда же на самом деле родился Иисус?

Во-первых, в истории просто не существовало «нулевого года», а во-вторых, евангельские свидетельства имеют существенные расхождения во времени: Матфей упоминает правление царя Ирода, который умер еще в 4 году до нашей эры, тогда как Лука ссылается на перепись населения во времена наместника Квириния, которая состоялась уже в 6 году нашей эры.

Теория, основанная на Вифлеемской звезде, предполагает, что знак на небе на самом деле был кометой, и это означает, что рождение Христа произошло примерно в апреле 5 года до нашей эры.

Также большинство исследователей склоняются к версии с Иродом, поэтому реальным временем рождения Христа считают период между 6 и 4 годами до нашей эры.

Почему мы празднуем Рождество 25 декабря?

Ученые говорят, что христиане в течение первых веков вообще не праздновали Рождество, а более важным для них была Пасха. Древнейшее известное упоминание о рождении Христа 25 декабря датируется III веком нашей эры Ипполитом Римским.

Потребовалось несколько десятилетий, чтобы праздник, известный как Рождество, стал частью христианской традиции. И примерно с тех пор ученые спорят, действительно ли это было 25 декабря или другой день года. Зима и весна, кажется, являются любимыми временами года, но в канонических Евангелиях (а также в неканонических) нет никаких доказательств того, когда это происходило.

Этот день был выбран неслучайно, ведь он идеально совпадал с популярными в то время языческими фестивалями зимнего солнцестояния, такими как римский праздник Непобедимого Солнца или германский Йоль. Церковь фактически адаптировала древние традиции празднования возвращения света и жизни, наполнив привычные для людей даты новым христианским смыслом, вместо того чтобы полностью их запрещать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com