Уроки Чаушеску 4 Аббас Галлямов

23.12.2025, 12:16

4,180

Аббас Галлямов

Казнили диктатора не восставшие, а вчерашние соратники.

Вчера отмечалась годовщина падения режима Чаушеску. Это была очень поучительная история. Я бы на месте нынешних хозяев Кремля обратил внимание на следующие обстоятельства.

Во-первых, это был самый репрессивный режим в Восточной Европе и именно его создатель оказался ЕДИНСТВЕННЫМ главой государства, который был казнен. Руководители остальных – более мягких – автократий отделались легким испугом. Оказалось, что политическое насилие – это обоюдоострое оружие.

Второй урок заключается в том, что казнили диктатора не восставшие, а быстро переметнувшиеся на их сторону вчерашние соратники. Поняв, что «Гений Карпат» настолько достал народ, что избавиться от него проще, чем его защищать, они организовали спешный трибунал и в тот же день расстреляли бывшего патрона.

С помощью этого нехитрого трюка умеренная часть правящей элиты Румынии сумела удержать власть. Не вся она преуспела, конечно. Некоторые лишились должностей, другие даже под суд попали. Но в целом операция по переобуванию прошла успешно. Как объяснил ставший новым главой государства бывший лидер румынского комсомола Илиеску: «Народ ведь восстал не против коммунизма, он восстал против Чаушеску». В общем, это был хороший пример того, как истеблишмент может организовать собственное политическое выживание.

Два дня назад я выпустил видео, в котором рассказал, как будут развиваться события в России после ухода Путина. Если вы его пропустили, то посмотрите. Людям, не помнящим уроков истории, кажется, что это всё невозможно, а вот те, кто их помнит, знают, что именно так оно и бывает.

Как говорили древние римляне, accidit in puncto, quod non contigit in anno. «В один миг случается то, на что не надеешься и годами».

Аббас Галлямов, Telegram

