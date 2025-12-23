закрыть
23 декабря 2025, вторник, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уроки Чаушеску

4
  • Аббас Галлямов
  • 23.12.2025, 12:16
  • 4,180
Уроки Чаушеску
Аббас Галлямов

Казнили диктатора не восставшие, а вчерашние соратники.

Вчера отмечалась годовщина падения режима Чаушеску. Это была очень поучительная история. Я бы на месте нынешних хозяев Кремля обратил внимание на следующие обстоятельства.

Во-первых, это был самый репрессивный режим в Восточной Европе и именно его создатель оказался ЕДИНСТВЕННЫМ главой государства, который был казнен. Руководители остальных – более мягких – автократий отделались легким испугом. Оказалось, что политическое насилие – это обоюдоострое оружие.

Второй урок заключается в том, что казнили диктатора не восставшие, а быстро переметнувшиеся на их сторону вчерашние соратники. Поняв, что «Гений Карпат» настолько достал народ, что избавиться от него проще, чем его защищать, они организовали спешный трибунал и в тот же день расстреляли бывшего патрона.

С помощью этого нехитрого трюка умеренная часть правящей элиты Румынии сумела удержать власть. Не вся она преуспела, конечно. Некоторые лишились должностей, другие даже под суд попали. Но в целом операция по переобуванию прошла успешно. Как объяснил ставший новым главой государства бывший лидер румынского комсомола Илиеску: «Народ ведь восстал не против коммунизма, он восстал против Чаушеску». В общем, это был хороший пример того, как истеблишмент может организовать собственное политическое выживание.

Два дня назад я выпустил видео, в котором рассказал, как будут развиваться события в России после ухода Путина. Если вы его пропустили, то посмотрите. Людям, не помнящим уроков истории, кажется, что это всё невозможно, а вот те, кто их помнит, знают, что именно так оно и бывает.

Как говорили древние римляне, accidit in puncto, quod non contigit in anno. «В один миг случается то, на что не надеешься и годами».

Аббас Галлямов, Telegram

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта