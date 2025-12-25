Трамп решил «задушить» Мадуро нефтяной блокадой 25.12.2025, 9:45

Николас Мадуро

При этом военные варианты по-прежнему остаются на столе.

Белый дом поручил вооруженным силам США в течение ближайших двух месяцев сосредоточиться на так называемом «карантине» венесуэльской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, Вашингтон намерен усилить экономическое давление на Каракас, в том числе с помощью санкций, при этом военные варианты «по-прежнему остаются на столе».

Источник агентства отметил, что в США считают: к концу января Венесуэла может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, если не пойдет на существенные уступки американской стороне.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о блокаде всех нефтяных танкеров, попавших под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее. Он также заявил о намерении наращивать военное присутствие вокруг латиноамериканской страны до тех пор, пока Каракас не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

После этого вооруженные силы США захватили у берегов Венесуэлы два нефтяных танкера — Skipper и Centuries. Экипаж третьего судна, Bella 1, не позволил американским военным взять его на абордаж, однако преследование танкера продолжается. Трамп сообщил, что США намерены сохранить конфискованную нефть, полученную при захвате судов.

«Возможно, мы продадим ее. Возможно, используем в стратегических резервах. Мы ее оставляем. Суда тоже», — заявил глава Белого дома.

В ответ на действия США Венесуэла начала выводить нефтяные танкеры из своих портов под охраной военно-морского флота.

