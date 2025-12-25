15 лучших рождественских фильмов для вечернего просмотра 25.12.2025, 9:57

Эти фильмы проникнуты духом Рождества.

Неважно, ищете ли вы уютное шаблонное кино, рождественскую классику или что-то новое: glavcom.ua собрал лучшие рождественские фильмы, которые стоит посмотреть на этих праздниках.

15. «Олененок Рудольф»

Взрослым в наши непростые времена приходится несладко, и, кажется, этот легендарный мультфильм — та самая история, которой всем нам не хватает. Несомненно, в мультике поднимается и тема социальной справедливости, однако в основе истории Рудольфа и его подкованных в стоматологии друзей лежит мудрость, проверенная временем: если ты не такой как все, тебе нечего стыдиться. Любите себя такими, как есть.

14. «Рождество Чарли Брауна»

Надеемся, вы не станете спорить, что имя Чарли Брауна давно стало нарицательным. Рождественские праздники не наступают по‑настоящему, пока в ближайшем «Старбаксе» не начнут крутить тему из «Мелочи пузатой». Впав в сезонную депрессию (и его легко понять), Чарли Браун пытается поставить рождественскую пьесу, пока Линус не напоминает ему, в чем состоит истинное значение Рождества.

13. «Эльф»

В этом абсурдном (и на удивление милом) фэнтези о рыбе без воды Уилл Феррелл играет дурачка-сироту, выращенного Сантой и его эльфами на Северном полюсе, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего биологического отца — циничного книгоиздателя в исполнении Джеймса Каана.

12. «Квартира»

Одинокий мужчина (Джек Леммон) позволяет женатым коллегам пользоваться своей квартирой для интрижек на стороне, пока не влюбляется в любовницу босса (Ширли Маклейн). Комедия Билли Уайлдера 1960 года с полным основанием взяла «Оскар» за лучший фильм — это одна из лучших американских картин всех времен. Учитывая, что ее сюжет об одиночестве и любви разворачивается вокруг 25 декабря, это, в свою очередь, делает ее также и одним из величайших рождественских фильмов.

11. «Кошмар перед Рождеством»

Вечный вопрос: считать ли «Кошмар перед Рождеством» за хэллоуинское или рождественское кино? Принимая во внимание нашу сегодняшнюю миссию, мы предпочитаем ответить: «За рождественское». Конек Тима Бертона — искусная работа над всевозможными жуткими визуальными примочками в одному ему присущей манере. Мы не против появления скелетообразного Санты на Рождество, если он будет таким же милашкой, как в «Кошмаре».

10. «Скрудж»

Этот великолепный фильм 1951 года, по‑прежнему остающийся лучшей адаптацией легендарной повести Диккенса, рассказывает отлично знакомую всем нам историю о мытарствах злобного скряги Эбенезера Скруджа (Аластер Сим), которому являются три Святочных духа — прошлых лет, а также нынешних и будущих святок.

9. «Рождественская сказка Маппетов»

Джим Хенсон (прим. пер.: американский кукольник, создатель телепрограммы «Маппет-шоу») умер, когда «Рождественская сказка Маппетов», вышедшая в 1992 году, находилась на стадии предпроизводства, однако дух его живет в этой музыкальной адаптации Диккенса, которая благодаря безупречному сочетанию шутовства и сердечности, безусловно, является недооцененным триумфом.

8. «Плохой Санта»

В этой ужасно смешной черной комедии от режиссера Терри Цвигоффа Билли Боб Торнтон, изобразивший грабителя, устроившегося в торговый центр на должность Санты, окрашивает рождественские праздники в девиантные цвета.

7. «Чудо на 34-й улице»

Вы не прогадаете, решив посмотреть это бессмертное рождественское кино о мужчине, утверждающим, будто он настоящий Санта-Клаус (оригинал, конечно, превосходен, но и ремейк 1994 года с Ричардом Аттенборо и Марой Уилсон тоже вполне неплох).

6. «Новая рождественская сказка»

Сатирически обыгрывая Диккенса в забавной осовремененной адаптации Ричарда Доннера, Билл Мюррей исполняет роль заносчивого и эгоистичного телемагната, планирующего поставить пьесу по «Рождественской песни в прозе», который неожиданно для себя становится героем сумасбродной версии этой самой повести.

5. «Один дома»

В этой бессмертной детской приключенческой комедии от режиссера Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза Маколей Калкин, забытый дома улетевшей на рождественские каникулы семьей, вынужден сражаться с парой грабителей-тугодумов (Джо Пеши и Дэниел Стерн).

4. «Светлое Рождество»

Этот мюзикл 1954 года, где звучит новая версия песни, у которой фильм позаимствовал название (и которую знаменитый Бинг Кросби впервые исполнил в «Праздничной гостинице»), повествует об эстрадных артистах (Кросби и Дэнни Кей), объединившихся с сестрами-артистками (Розмари Клуни и Вера-Эллен), чтобы помочь своему бывшему командиру сохранить открытую им в Вермонте гостиницу.

3. «Рождественская история»

Спустя девять лет после «Черного Рождества» режиссер Боб Кларк создал еще один культовый рождественский фильм, хоть и совсем не похожий на предыдущий. Это любимая зрителями ностальгическая сага о девятилетнем Ральфи Паркере (Питер Биллингсли), который больше всего на свете мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку. Если у вас есть кабельные каналы, вы сможете посмотреть этот фильм 25 декабря, когда они, несомненно, будут крутить «Рождественскую историю» нон-стоп.

2. «Рождественские каникулы»

Редко случается, чтобы третий фильм серии ни в чем не уступал двум предыдущим, но таков случай этого триквела, в котором Кларк (Чеви Чейз), Эллен (Беверли Д’Анжело), Одри (Джульетт Льюис) и Расти Гризволд (Джонни Галэки), претерпевая множество мелких неприятностей, отмечают Рождество всей своей большой семьей.

1. «Эта прекрасная жизнь»

Мало какой фильм проникнут духом Рождества больше этой фэнтези-ленты Фрэнка Капры, вышедшей в 1946 году. В фильме находящемуся на грани самоубийства Джорджу Бэйли (Джимми Стюарт) является ангел, помогающий ему увидеть, как на самом деле важна его жизнь.

