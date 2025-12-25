Легенда вестернов Джон Уэйн мог стать поэтом 25.12.2025, 19:39

Знаменитый актер в свое время устал от роли «жесткого парня».

В истории Голливуда немало амбициозных проектов, которые так и не были реализованы. Один из них — экранизация романа «Одинокий голубь», в которой главную роль должен был сыграть Джон Уэйн. Фильм не состоялся по ряду причин, а окончательной точкой стала смерть легендарного актера, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Писатель Ларри Макмертри изначально задумывал «Одинокого голубя» как кинофильм. Уже на раннем этапе был определен звездный состав: Джон Уэйн — в роли сурового рейнджера Вудроу Колла, Джеймс Стюарт — его напарника Гаса, Генри Фонда — неудачливого Джейка Спуна, а Сибилл Шепард — Лорены. Режиссером должен был стать Питер Богданович.

Проект обещал стать эпическим вестерном о пожилых техасских рейнджерах, перегоняющих скот из Техаса в Монтану, с темами дружбы, любви и смерти. Однако работа над фильмом годами буксовала. По словам Макмертри, ключевым препятствием оказался сам Уэйн.

Актер, уже сыгравший жестких героев, хотел изменить образ. После фильма «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» он, по словам автора, «хотел быть поэтом, а не жестким парнем», настаивая на другой роли. Этот спор затянулся на годы.

В итоге Джеймс Стюарт и Генри Фонда были готовы участвовать, но Джон Уэйн так и не дал согласия. Вскоре актер умер, и проект был окончательно закрыт, оставшись одной из самых известных неснятых картин в истории Голливуда.

