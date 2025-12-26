Стало известно место встречи Трампа с Зеленским
- 26.12.2025, 13:48
В это воскресенье.
В воскресенье, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида.
Об этом сообщает Axios.
Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного украинского чиновника, встреча состоится в Мар-а-Лаго.
«Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник», - рассказал журналист.
Мар-а-Лаго - частная резиденция во Флориде, принадлежащая президенту США Дональду Трампу.
Ранее Зеленский заявил о договоренности о встрече с Трампом в ближайшее время.
Также сегодня встреча Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.