В Беларуси исчез жизненно важный препарат для людей с биполярным расстройством 27.12.2025, 4:43

Литий пропал из аптек без объяснений со стороны Минздрава.

В начале декабря из белорусских аптек исчез литий. Не «стал реже встречаться», не «продаётся по талонам», а просто исчез. При этом препарат формально зарегистрирован, лицензия действует, врачи могут продолжать его назначать, пишут «Белые халаты».

По словам специалистов, в стационарах, возможно, ещё остались какие-то запасы, но амбулаторные пациенты (те, кто после визита к доктору должен самостоятельно купить лекарство в аптеке) сделать этого не могут.

Никаких официальных сообщений от Министерства здравоохранения или «Белфармации» не было. Информация пришла по неформальным каналам.

Оказалось, документы на поставку были оформлены «как-то не так». Из-за этого очередная партия препарата, произведённого в России, не поступила в аптеки. Когда она появится — неизвестно.

В Беларуси литий продаётся в таблетках в форме карбоната под торговым названием «Седалит». Никаких альтернативных форм или других поставщиков, по сути, нет. Именно «Седалит» стал недоступен. До 2022 года в стране был ещё литий отечественного производства под названием «Литацел», но с тех пор регистрация не обновлялась и производитель его больше не выпускает.

Литий был и остаётся препаратом первой линии для лечения биполярного расстройства. Он стоит на первом месте в белорусском клиническом протоколе в разделах лечения маниакального эпизода и профилактики БАР. Литий входит в первую линию и в международных рекомендациях на всех этапах расстройства.

По данным ВОЗ, с биполярным расстройством живут около 0,5% населения. В Беларуси это примерно 45 тысяч человек. Конечно, литий назначают не всем. Но для многих пациентов именно литий является ключевым элементом терапии.

У людей с БАР риск суицида в 10—20 раз выше, чем в общей популяции, и именно стабильный приём лития позволяет снизить эти риски. А вот резкое прекращение приёма вероятность суицида увеличивает.

