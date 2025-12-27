Google наконец-то разрешила менять адрес Gmail 27.12.2025, 5:51

Нововведение будут внедрять постепенно.

Компания Google готовит одно из самых заметных изменений в истории Gmail: пользователи впервые смогут сменить адрес с доменом @gmail.com без потери данных и перепривязки аккаунта, сообщает сайт «9to5Google».

Сейчас смена Gmail-адреса фактически невозможна: пользователям приходится заводить новый аккаунт, настраивать пересылку и мириться с потерей единой истории. Однако в обновленной справочной документации Google описан новый механизм, позволяющий выбрать новый Gmail-адрес внутри уже существующего аккаунта.

Согласно описанию, пользователь сможет изменить имя почты, сохранив все письма, файлы, фотографии, доступ к сервисам Google и историю аккаунта. Старый адрес при этом не исчезнет. Письма будут приходить на один и тот же ящик, а вход в аккаунт будет возможен как с нового, так и со старого адреса.

Нововведение будет внедряться постепенно и сначала станет доступно не всем. Google вводит и строгие ограничения: менять Gmail-адрес можно будет не чаще одного раза в 12 месяцев и не более трех раз за все время существования аккаунта. После смены адрес нельзя будет удалить, а создать новый Gmail-аккаунт с прежним именем — в течение года.

Компания также предупреждает, что в отдельных сервисах старый адрес может отображаться еще какое-то время — например, в событиях Google Calendar, созданных до изменения. При этом старый адрес останется закреплен за пользователем и не сможет быть использован кем-то другим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com