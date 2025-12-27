Больной 150-килограммовый Лукашенко внезапно исчез с радаров 25 27.12.2025, 13:30

5,470

Диктатора нет на публике третий день.

Последний раз Лукашенко появлялся на публике 24 декабря на Новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости.

«Салідарнасць» тогда обратила внимание на то, как пресс-служба правителя поработала с его изображением на фото.

Исчезновения Лукашенко с радаров после публичных мероприятий, приемов и зарубежных визитов в последнее время стали нормой для него. У правителя очевидные проблемы с избыточным весом и опорно-двигательным аппаратом.

Из-за чего ему приходится публично оправдываться. Вплоть до рассказов о полном медобследовании и сдаче анализов.

В этот раз показательно то, что Лукашенко решил отдохнуть в момент, когда Владимир Зеленский прямым текстом обвинил Беларусь в помощи России в прорыве противодронной обороны.

Кроме того, западные СМИ сообщили о вероятном месте размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси. О нем на данный момент дают комментарии представители Минобороны страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com