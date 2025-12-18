закрыть
150-килограммовый Лукашенко: Лишний вес — это катастрофа

4
  • 18.12.2025, 17:44
  • 2,474
150-килограммовый Лукашенко: Лишний вес — это катастрофа

Диктатор снова принялся оскорблять умерших от COVID-19.

Лукашенко заявил, что «лишний вес — это катастрофа». Белорусский правитель высказался о пациентах больниц в пандемию коронавируса.

«Когда я приходил в реанимационное отделение вместе с министром, заходил туда — там вот такие горы лежали. Живот до потолка — ни одного худого человека не было. Лишний вес — это катастрофа», — принялся оскорблять умерших диктатор.

Отметим, белорусский правитель за последние несколько лет сильно набрал в весе. Сейчас он весит около 150 килограммов.

