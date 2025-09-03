закрыть
3 сентября 2025, среда
150-килограммовый Лукашенко прохромал в Пекине в расстегнутом пиджаке

  • 3.09.2025, 10:22
Больной диктатор едва двигался по красной дорожке.

150-килограммовый Лукашенко прохромал в Пекине красной дорожке на площади Тяньаньмэнь. Диктатор прибыл на парад в неряшливом виде, в расстегнутом пиджаке.

Хромающую походку больного диктатора показали на видео.

