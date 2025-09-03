150-килограммовый Лукашенко прохромал в Пекине в расстегнутом пиджаке 19 3.09.2025, 10:22

8,580

Больной диктатор едва двигался по красной дорожке.

150-килограммовый Лукашенко прохромал в Пекине красной дорожке на площади Тяньаньмэнь. Диктатор прибыл на парад в неряшливом виде, в расстегнутом пиджаке.

Хромающую походку больного диктатора показали на видео.

Лукашенко в Пекине прохромал по красной дорожке, а Коля исполнил роль охранника. pic.twitter.com/MVGtc0d0yp — Сharter97.org (@charter_97) September 3, 2025

