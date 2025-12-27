Топ-7 фильмов, которые стоит посмотреть всей семьей 27.12.2025, 17:06

Они помогут создать праздничное настроение.

Если планируете посмотреть что-то с ребенком, то «24 Канал» подготовил несколько фильмов, которые понравятся и взрослым, и детям.

«Рождественское приключение Бетховена», 2011

Рейтинг IMDb: 4,4

Эта лента набрала несколько не совсем справедливую оценку от зрителей. Фильм нельзя назвать ни провальным, ни лучшим, но это не повод опускать его планку.

Любимый сенбернар Бетховен снова оказывается в центре событий накануне Рождества. При определенных обстоятельствах собака знакомится с мальчиком Генри, которому не хватает внимания от родителей.

И вдруг два новых друга становятся свидетелями преступления: злоумышленники похищают мешок с рождественскими подарками, которые предназначены для детей. Бетховен и Генри решают вернуть праздник любой ценой.

«Кодовое имя «Красный», 2024

Рейтинг IMDb: 6,2

Накануне Рождества мир оказывается под угрозой: Санта-Клауса похищают прямо с Северного полюса. Руководитель службы безопасности Санты вынужден объединиться с самым известным в мире охотником за головами, чтобы спасти праздник.

Их миссия превращается в безумный рождественский квест с погонями, магией, опасными существами и неожиданными союзниками.

«Эльф», 2003

Рейтинг IMDb: 7,1

Бадди – человек, который с детства считает себя эльфом. Когда-то младенцем он случайно попал на Северный полюс и его воспитывали эльфы Санта-Клауса. Повзрослев, Бадди узнает правду о своем происхождении и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти биологического отца.

В мире взрослых он чувствует себя чужим, но его искренность, наивность и вера в Рождество постепенно меняют людей вокруг.

Какие фильмы еще можно посмотреть с детьми:

«Адская Хоругвь, или Рождество казацкое»;

«Клаус»;

«Снежная сестричка»;

«Стражи галактики: Праздничный спецвыпуск».

Напишите в комментариях, какой фильм добавили бы вы.

