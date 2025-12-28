закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска на улицах заметили лося

  • 28.12.2025, 10:17
  • 1,086
В центре Минска на улицах заметили лося

Дикое животное могла привлечь соль.

Жители Минска сообщили, что по улицам ходит лось. В качестве доказательства опубликовали и фото «бойца», пишет «Телеграф».

«Куда бежит этот боец? Будьте аккуратнее на дорогах в Минске», — посоветовал один из очевидцев.

Судя по фото, лось заблудился в районе улицы Леонида Беды. А это почти самый центр столицы. Кстати, на дорогу дикое животное могла привлечь соль, которой дорожники посыпают проезжую часть зимой.

Посмотреть в Threads

Вообще, большие лесные массивы неподалеку и внутри городской черты Минска способствуют появлению животных на улицах. Также в городах лосям даже проще найти доступный корм.

Осенью (а нынешний декабрь не сильно от нее отличается) у лосей начинается период гона. Самцы становятся активными и менее осторожными, они могут преодолевать большие расстояния в поисках самок, случайно заходя и в города. То же касается и молодых особей, которые просто неопытны и могут заблудиться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин