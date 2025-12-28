В центре Минска на улицах заметили лося
Дикое животное могла привлечь соль.
Жители Минска сообщили, что по улицам ходит лось. В качестве доказательства опубликовали и фото «бойца», пишет «Телеграф».
«Куда бежит этот боец? Будьте аккуратнее на дорогах в Минске», — посоветовал один из очевидцев.
Судя по фото, лось заблудился в районе улицы Леонида Беды. А это почти самый центр столицы. Кстати, на дорогу дикое животное могла привлечь соль, которой дорожники посыпают проезжую часть зимой.
Вообще, большие лесные массивы неподалеку и внутри городской черты Минска способствуют появлению животных на улицах. Также в городах лосям даже проще найти доступный корм.
Осенью (а нынешний декабрь не сильно от нее отличается) у лосей начинается период гона. Самцы становятся активными и менее осторожными, они могут преодолевать большие расстояния в поисках самок, случайно заходя и в города. То же касается и молодых особей, которые просто неопытны и могут заблудиться.