В центре Минска на улицах заметили лося 28.12.2025, 10:17

1,086

Дикое животное могла привлечь соль.

Жители Минска сообщили, что по улицам ходит лось. В качестве доказательства опубликовали и фото «бойца», пишет «Телеграф».

«Куда бежит этот боец? Будьте аккуратнее на дорогах в Минске», — посоветовал один из очевидцев.

Судя по фото, лось заблудился в районе улицы Леонида Беды. А это почти самый центр столицы. Кстати, на дорогу дикое животное могла привлечь соль, которой дорожники посыпают проезжую часть зимой.

Вообще, большие лесные массивы неподалеку и внутри городской черты Минска способствуют появлению животных на улицах. Также в городах лосям даже проще найти доступный корм.

Осенью (а нынешний декабрь не сильно от нее отличается) у лосей начинается период гона. Самцы становятся активными и менее осторожными, они могут преодолевать большие расстояния в поисках самок, случайно заходя и в города. То же касается и молодых особей, которые просто неопытны и могут заблудиться.

