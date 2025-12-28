150-килограммовый Лукашенко упал на льду и не смог подняться 13 28.12.2025, 13:44

5,312

Диктатора с трудом сдвигали с места игроки его хоккейной команды.

Лукашенко, который весит не менее 150 килограмм, упал на льду и не смог самостоятельно подняться.

Это произошло во время игры хоккейной команды диктатора против команды Брестской области. Правителя зацепил и обрушил на лед свой же игрок. 150-килограммовый Лукашенко беспомощно лежал, не в состоянии сдвинуться с места.

Немощного, растолстевшего диктатора с трудом ставили на ноги другие игроки.

Отметим, белорусский правитель за последние несколько лет сильно набрал в весе. Сейчас он весит около 150 килограммов. Избыточному весу у диктатора сопутствует ряд серьезных хронических заболеваний, в том числе неконтролируемый тремор головы.

