В Польше задержали участников схемы ввоза фанеры из Беларуси и РФ 1 29.12.2025, 15:16

1,980

Пять человек обвиняют в обходе санкций Евросоюза.

Трое польских граждан и двое россиян задержаны 18 декабря в Польше за организацию ввоза древесины из Беларуси и России в обход санкций, сообщает Окружная прокуратура Гданьска.

Задержанные — мужчины в возрасте от 43 до 64 лет. Им предъявлены обвинения по п. 1 ч. 1 ст. 15 закона от 13 апреля 2022 года «О специальных решениях в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины и защиты национальной безопасности», а также по §2 ст. 87 Налогово-уголовного кодекса и другим статьям, касающимся ввоза в Польшу древесной продукции (в виде фанеры и деревянных планок), подпадающей под нетарифное регулирование и санкции Евросоюза.

Утверждается, что в 2022–2024 год группа субъектов, зарегистрированных в Поморском воеводстве, обходила санкции ЕС, введенные в отношении РФ и Беларуси в связи с агрессией против Украины (обновленные регламенты Совета ЕС №765/2006 от 18 мая 2006 года и №833/2014 от 31 июля 2014 года).

По информации прокуратуры, действовавшие от имени субъектов польского рынка лица «применяли различные механизмы обхода санкций, в том числе имитировали поставки якобы во исполнение ранее заключенных договоров с российскими и белорусскими контрагентами, указывали фиктивное происхождение древесных товаров из Казахстана и Турции, а также маркировали товары неправильным кодом таможенной тарифной классификации, создающим видимость поставки продукции, не подпадающей под санкции».

Следует отметить, что прокурор просил поместить всех задержанных под арест на 3 месяца, но суд в Гданьске в этом отказал, посчитав, что фигуранты дела не станут мешать расследованию. На решение суда подана апелляция.

Как сообщал “Позірк“, в мае Таможенно-налоговая служба (ТНС) Мазовецкого воеводства под надзором Окружной прокуратуры в Варшаве начала расследование по фактам таможенного мошенничества и преступлений, связанных с нарушением санкций ЕС на импорт березовой фанеры из Беларуси и РФ. Тогда троих подозреваемых поместили под стражу на 3 месяца.

В конце января 2025 года организация Earthsigth сообщала в своем расследовании, что с июля 2022-го, когда Евросоюз ввел ограничения на импорт продукции деревообработки из Беларуси и России, по октябрь 2024-го в ЕС закупили подсанкционной фанеры из этих стран на 1,5 млрд евро.

Фанера из Беларуси и РФ оформляется как продукция, произведенная в других странах, например, в Китае, Казахстане, Грузии и Турции, после чего отправляется на европейский рынок. Крупнейшими импортерами выступают Польша, Эстония, Германия, Греция, Италия, Испания и Португалия. Каждый день, утверждалось в расследовании, в ЕС ввозят 22 контейнера с подсанкционным товаром.

