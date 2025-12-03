В Беларуси выпустили колбасы с ароматами клубники и кураги

В Беларуси выпустили колбасы с ароматами клубники и кураги1
- 3.12.2025, 17:02
Производит эти продукты Жлобинский мясокомбинат.
Колбасы нестандартного изготовления заметили покупатели в Могилевской области. Это колбасы с ароматами клубники и кураги, пишет Instagram-аккаунт «Могилев Online».
Сыровяленые мясные изделия называются «Фьюжен с ароматом клубники» и «Фьюжен с ароматом кураги». Производит эти продукты Жлобинский мясокомбинат.
Впервые их показали на республиканском конкурсе «Продукт года — 2025». Вариант с курагой даже завоевал Гран-при в категории «сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия».
Сообщается, что необычные колбаски продаются как в фирменных магазинах, так и в розничных торговых сетях. Правда, первая партия уже разошлась по рукам.