В Беларуси выпустили колбасы с ароматами клубники и кураги 1 3.12.2025, 17:02

Производит эти продукты Жлобинский мясокомбинат.

Колбасы нестандартного изготовления заметили покупатели в Могилевской области. Это колбасы с ароматами клубники и кураги, пишет Instagram-аккаунт «Могилев Online».

Сыровяленые мясные изделия называются «Фьюжен с ароматом клубники» и «Фьюжен с ароматом кураги». Производит эти продукты Жлобинский мясокомбинат.

Впервые их показали на республиканском конкурсе «Продукт года — 2025». Вариант с курагой даже завоевал Гран-при в категории «сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия».

Сообщается, что необычные колбаски продаются как в фирменных магазинах, так и в розничных торговых сетях. Правда, первая партия уже разошлась по рукам.

