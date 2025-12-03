закрыть
3 декабря 2025, среда, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси выпустили колбасы с ароматами клубники и кураги

1
  • 3.12.2025, 17:02
В Беларуси выпустили колбасы с ароматами клубники и кураги

Производит эти продукты Жлобинский мясокомбинат.

Колбасы нестандартного изготовления заметили покупатели в Могилевской области. Это колбасы с ароматами клубники и кураги, пишет Instagram-аккаунт «Могилев Online».

Сыровяленые мясные изделия называются «Фьюжен с ароматом клубники» и «Фьюжен с ароматом кураги». Производит эти продукты Жлобинский мясокомбинат.

Впервые их показали на республиканском конкурсе «Продукт года — 2025». Вариант с курагой даже завоевал Гран-при в категории «сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия».

Сообщается, что необычные колбаски продаются как в фирменных магазинах, так и в розничных торговых сетях. Правда, первая партия уже разошлась по рукам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун