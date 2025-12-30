Трамп пригрозил Ирану новыми ударами 30.12.2025, 4:00

Фото: Getty Images

Президент США посоветовал Тегерану стремиться к «сделке».

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми бомбовыми ударами в случае попыток Тегерана восстановить свой ядерный потенциал и программу баллистических ракет. «Я слышал, что Иран пытается снова нарастить свои силы, и если это так, нам придётся их разгромить. Мы их разгромим. Мы их разгромим в пух и прах», — заявил Трамп перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (цитата по CNN).

Глава государства посоветовал Ирану стремиться к «сделке» с Вашингтоном и напомнил о масштабной атаке на иранские ядерные объекты летом этого года. В ходе той же встречи Трамп заявил о намерении как можно быстрее начать второй этап мирного плана по урегулированию в Газе, подчеркнув необходимость разоружения ХАМАС.

Ранее, с 13 по 24 июня, между Ираном и Израилем произошла 12-дневная война, в ходе которой израильская авиация нанесла удары по ключевым ядерным объектам Тегерана. 22 июня к операции присоединились США, атаковав три важнейших ядерных центра в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вашингтон заявил, что удары нанесли существенный ущерб иранской ядерной программе. После этого представитель Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что Россия предоставила Израилю данные о расположении иранских ПВО.

