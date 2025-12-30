Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский

30.12.2025, 10:00

2,550

Иван Преображенский

Бесхитростно наглая выдумка.

Мелкие кремлевские шулеры испугались, что их додавят на прекращение огня

В Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после якобы совершенной дроновой атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Бесхитростно наглая выдумка, конечно, чтобы обнулить все обещания.

«Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа после переговоров в США с главой Украины Владимиром Зеленским.

Иван Преображенский, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com