Мелкие кремлевские шулеры испугались
- Иван Преображенский
- 30.12.2025, 10:00
Бесхитростно наглая выдумка.
Мелкие кремлевские шулеры испугались, что их додавят на прекращение огня
В Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после якобы совершенной дроновой атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа после переговоров в США с главой Украины Владимиром Зеленским.
Иван Преображенский, «Телеграм»