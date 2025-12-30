закрыть
Мелкие кремлевские шулеры испугались

  • Иван Преображенский
  • 30.12.2025, 10:00
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Иван Преображенский

Бесхитростно наглая выдумка.

Мелкие кремлевские шулеры испугались, что их додавят на прекращение огня

В Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после якобы совершенной дроновой атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Бесхитростно наглая выдумка, конечно, чтобы обнулить все обещания.

«Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа после переговоров в США с главой Украины Владимиром Зеленским.

Иван Преображенский, «Телеграм»

