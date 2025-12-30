закрыть
30 декабря 2025, вторник, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Милевский рассказал, почему «не может жить как Роналду»

  • 30.12.2025, 12:11
Милевский рассказал, почему «не может жить как Роналду»
Артем Милевский

Белорусско-украинский футболист рассказал, что ему мешало быть профессионалом.

Уроженец Минска, бывший форвард брестского и киевского «Динамо» Артем Милевский ответил на вопрос о том, что было самым сложным в спортивной карьере, пишет football.by.

— Лично для меня самое сложное жить, как Криштиану Роналду — быть вот таким профиком. Честно и откровенно, не могу я, как он. Мне ведь надо посидеть, выпить пива, выпить вина где-то, блин.

Я не понимаю, как он живет! Может быть, если бы я жил, как он — четко, занимался, в 3 часа ночи ходил, — у меня была бы похожей карьера.

Для меня это нонсенс! Ты спросил — я ответил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин