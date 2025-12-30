Милевский рассказал, почему «не может жить как Роналду» 30.12.2025, 12:11

Артем Милевский

Белорусско-украинский футболист рассказал, что ему мешало быть профессионалом.

Уроженец Минска, бывший форвард брестского и киевского «Динамо» Артем Милевский ответил на вопрос о том, что было самым сложным в спортивной карьере, пишет football.by.

— Лично для меня самое сложное жить, как Криштиану Роналду — быть вот таким профиком. Честно и откровенно, не могу я, как он. Мне ведь надо посидеть, выпить пива, выпить вина где-то, блин.

Я не понимаю, как он живет! Может быть, если бы я жил, как он — четко, занимался, в 3 часа ночи ходил, — у меня была бы похожей карьера.

Для меня это нонсенс! Ты спросил — я ответил.

