Идриса Эльбу посвятили в рыцари 30.12.2025, 14:53

Идрис Эльба

Фото: Arturo Holmes/Getty Images

У актера есть собственный благотворительный фонд.

Британского актера и музыканта сьерра-леонского происхождения Идриса Эльбу («Мандела: Долгий путь к свободе», «Лютер») посвятили в рыцари.

Как пишет The Guardian, в новогоднем списке 53-летнего актера отметили за работу с молодежью и благотворительную деятельность. В частности, награда связана с деятельностью его фонда «Elba Hope Foundation», который поддерживает образование, развитие общин, молодежные инициативы и устойчивое развитие.

Актер отметил, что воспринимает это признание как возможность еще громче говорить о необходимости реальной и долговременной поддержки молодых людей. Вместе с ним высокие награды получили актриса, писательница и комедиантка Мира Сайал, которая стала дамой, а также легендарные фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

Олимпийские чемпионы 1984 года по фигурному катанию Джейн Торвилл и Кристофер Дин получили звание дамы и рыцаря за заслуги перед спортом и волонтерскую деятельность. Спортсмены назвали награду трогательной и чрезвычайно почетной, отметив, что ее вручение символично совпало с их окончательным прощанием со льдом в этом году.

Идрис Эльба родился 6 сентября 1972 года в Лондоне в семье выходцев из Сьерра-Леоне и Ганы. Мировую известность ему принесла роль наркобарона Стрингера Белла в сериале «Провода», после которой он закрепил статус одного из самых востребованных британских актеров в Голливуде.

Широкой аудитории Эльба также известен по главной роли в сериале «Лютер», за которую получил «Золотой глобус», а также по фильмам «Тор», «Тихоокеанский рубеж», «Безродные звери», «Отряд самоубийц», «Мандела: долгий путь к свободе» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Помимо актерской карьеры, он активно работает как продюсер и режиссер, занимается музыкой под псевдонимом DJ Big Driis и участвует в международных социальных и гуманитарных инициативах. В 2019 году Идрис Эльба был назначен послом доброй воли ООН по вопросам сельского развития, а также является основателем благотворительного фонда Elba Hope Foundation, поддерживающего молодежь, образование и развитие общин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com