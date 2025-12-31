закрыть
31 декабря 2025, среда, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: У Путина нет доказательств

2
  • 31.12.2025, 16:30
The Telegraph: У Путина нет доказательств

Украина продолжает доказывать свою ответственность и прозрачность действий.

Кремль назвал «безумием» попытки западных стран поставить под сомнение сообщение о якобы совершенной Украиной атаке дронов на одну из резиденций Путина, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По словам российского МИДа, 91 дрон якобы был сбит у удаленной резиденции Путина в Новгороде. При этом никаких доказательств атаки предоставлено не было, а Киев категорически опроверг обвинения. Независимые аналитики и российские СМИ отмечают отсутствие видео, сообщений местных жителей о работе ПВО или обломков, что делает заявления Москвы крайне сомнительными.

Украинские власти, в том числе министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнули: «Прошел почти день, а Россия так и не предоставила никаких достоверных доказательств. И не предоставит. Потому что атаки не было».

Американские эксперты из Института изучения войны (ISW) указывают, что подобные удары украинских сил обычно оставляют открытые источники подтверждений: видео, фото, сообщения местных властей. В данном случае таких данных нет.

Кремль, тем не менее, использует обвинения как предлог для пересмотра переговорной позиции и возможных ответных действий, а также для (давления на президента США https://charter97.org/ru/news/2025/12/31/668456/) Дональда Трампа. Президент США после звонка Путину фактически поддержал версию Кремля, осудив возможную «атаку на дом».

Эксперты отмечают, что в условиях почти завершившихся мирных переговоров, обвинения России в нападении на резиденцию Путина выглядят сомнительными и служат инструментом давления, а не объективной информацией.

Украина продолжает доказывать свою ответственность и прозрачность действий, а Кремль лишний раз демонстрирует попытки дезинформации в стратегически важный момент переговоров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип