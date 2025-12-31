The Telegraph: У Путина нет доказательств2
- 31.12.2025, 16:30
Кремль назвал «безумием» попытки западных стран поставить под сомнение сообщение о якобы совершенной Украиной атаке дронов на одну из резиденций Путина, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
По словам российского МИДа, 91 дрон якобы был сбит у удаленной резиденции Путина в Новгороде. При этом никаких доказательств атаки предоставлено не было, а Киев категорически опроверг обвинения. Независимые аналитики и российские СМИ отмечают отсутствие видео, сообщений местных жителей о работе ПВО или обломков, что делает заявления Москвы крайне сомнительными.
Украинские власти, в том числе министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнули: «Прошел почти день, а Россия так и не предоставила никаких достоверных доказательств. И не предоставит. Потому что атаки не было».
Американские эксперты из Института изучения войны (ISW) указывают, что подобные удары украинских сил обычно оставляют открытые источники подтверждений: видео, фото, сообщения местных властей. В данном случае таких данных нет.
Кремль, тем не менее, использует обвинения как предлог для пересмотра переговорной позиции и возможных ответных действий, а также для (давления на президента США https://charter97.org/ru/news/2025/12/31/668456/) Дональда Трампа. Президент США после звонка Путину фактически поддержал версию Кремля, осудив возможную «атаку на дом».
Эксперты отмечают, что в условиях почти завершившихся мирных переговоров, обвинения России в нападении на резиденцию Путина выглядят сомнительными и служат инструментом давления, а не объективной информацией.
Украина продолжает доказывать свою ответственность и прозрачность действий, а Кремль лишний раз демонстрирует попытки дезинформации в стратегически важный момент переговоров.