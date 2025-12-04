Названы самые надежные кроссоверы Lexus
- 4.12.2025, 22:29
Топ-7.
Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 7 самых надежных кроссоверов Lexus.
Возглавил список Lexus GX 460 2023 модельного года. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100 возможных. Второе место занимает кроссовер Lexus GX 460 2022 модельного года с рейтингом надежности 88 из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Lexus RX350 2022 модельного года с тем же показателем надежности, что и GX 460 2022 года.
В топ-7 самых надежных кроссоверов Lexus вошли также Lexus NX 300 (2021 года), Lexus RX 350 (2021 года), Lexus UX 200 (2022 года) и Lexus RX 350 (2024 года).