4 декабря 2025, четверг, 22:51
Названы самые надежные кроссоверы Lexus

  • 4.12.2025, 22:29
Названы самые надежные кроссоверы Lexus
Фото: carpro.com

Топ-7.

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 7 самых надежных кроссоверов Lexus.

Возглавил список Lexus GX 460 2023 модельного года. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100 возможных. Второе место занимает кроссовер Lexus GX 460 2022 модельного года с рейтингом надежности 88 из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Lexus RX350 2022 модельного года с тем же показателем надежности, что и GX 460 2022 года.

В топ-7 самых надежных кроссоверов Lexus вошли также Lexus NX 300 (2021 года), Lexus RX 350 (2021 года), Lexus UX 200 (2022 года) и Lexus RX 350 (2024 года).

