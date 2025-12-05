КГБ признал «экстремистской» компанию, где работал пропавший Анатолий Котов 2 5.12.2025, 19:30

Сам политолог с 21 августа не выходит на связь.

В Беларуси 5 декабря обновили «Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности». По инициативе КГБ туда внесли два польских ивент-агентства. В одном из них работал пропавший экс-сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов, заметило «Радыё Свабода».

«Экстремистскими формированиями» признаны зарегистрированные в Польше ивент-агентства Terra Group Event и SSL Production, а также незарегистрированное арт-пространство «Склад бутылок». Соответствующее решение было принято КГБ 12 ноября.

Terra Group Event организовывала мероприятия для IT-компаний Wargaming, Softswiss и Andersen. Именно в Terra Group Event работал Котов перед исчезновением, отмечает издание.

По данным КГБ, причастность к Terra Group Event и SSL Production имеют Виталий Кривко и Андрей Ярошевич, а к «Складу бутылок» — Валентин Бахтинов, Сергей Салаш, Дмитрий Бабицкий, Александра Вишневская, Анастасия Терешко, Валерия Бельская, Юрий Душин, Ольга Стрелковская, Кирилл Скабейко, Дмитрий Коваленок и Сергей Статкевич.

Напомним, представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов с 21 августа не выходит на связь. По словам коллег, он улетел из Польши в Турцию и исчез. Полиция сообщала адвокатам, что Котов через 6−7 часов после приземления в Стамбуле якобы взял рейс на Трабзон и после покинул страну по морю.

По словам друга семьи, у близких Котова есть несколько версий произошедшего, но «они не хотят спекулировать на этой теме, потому что могли быть разные ситуации». Котов находится в розыске в Беларуси и заочно приговорен к 12 годам.

Анатолий Котов — бывший белорусский чиновник и спортивный функционер. Работал в МИД Беларуси, Администрации Лукашенко, посольстве Беларуси в Польше. А также был генеральным секретарем Национального олимпийского комитета.

В августе 2020 года Котов уволился с должности в управлении делами Лукашенко в знак протеста против насилия и уехал в Польшу, где присоединился к Народному антикризисному управлению Павла Латушко. Однако потом ушел оттуда. Последнее время работал в ивент-агентстве Terra Group и в БФСС.

8 июля 2024 года Анатолия Котова заочно признали виновным в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, руководстве «экстремистским» формированием, содействии «экстремистской» деятельности. Ему назначили 12 лет лишения свободы.

