КГБ признал «экстремистской» компанию, где работал пропавший Анатолий Котов

КГБ признал «экстремистской» компанию, где работал пропавший Анатолий Котов2
- 5.12.2025, 19:30
- 1,808
Сам политолог с 21 августа не выходит на связь.
В Беларуси 5 декабря обновили «Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности». По инициативе КГБ туда внесли два польских ивент-агентства. В одном из них работал пропавший экс-сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов, заметило «Радыё Свабода».
«Экстремистскими формированиями» признаны зарегистрированные в Польше ивент-агентства Terra Group Event и SSL Production, а также незарегистрированное арт-пространство «Склад бутылок». Соответствующее решение было принято КГБ 12 ноября.
Terra Group Event организовывала мероприятия для IT-компаний Wargaming, Softswiss и Andersen. Именно в Terra Group Event работал Котов перед исчезновением, отмечает издание.
По данным КГБ, причастность к Terra Group Event и SSL Production имеют Виталий Кривко и Андрей Ярошевич, а к «Складу бутылок» — Валентин Бахтинов, Сергей Салаш, Дмитрий Бабицкий, Александра Вишневская, Анастасия Терешко, Валерия Бельская, Юрий Душин, Ольга Стрелковская, Кирилл Скабейко, Дмитрий Коваленок и Сергей Статкевич.
Напомним, представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов с 21 августа не выходит на связь. По словам коллег, он улетел из Польши в Турцию и исчез. Полиция сообщала адвокатам, что Котов через 6−7 часов после приземления в Стамбуле якобы взял рейс на Трабзон и после покинул страну по морю.
По словам друга семьи, у близких Котова есть несколько версий произошедшего, но «они не хотят спекулировать на этой теме, потому что могли быть разные ситуации». Котов находится в розыске в Беларуси и заочно приговорен к 12 годам.
Анатолий Котов — бывший белорусский чиновник и спортивный функционер. Работал в МИД Беларуси, Администрации Лукашенко, посольстве Беларуси в Польше. А также был генеральным секретарем Национального олимпийского комитета.
В августе 2020 года Котов уволился с должности в управлении делами Лукашенко в знак протеста против насилия и уехал в Польшу, где присоединился к Народному антикризисному управлению Павла Латушко. Однако потом ушел оттуда. Последнее время работал в ивент-агентстве Terra Group и в БФСС.
8 июля 2024 года Анатолия Котова заочно признали виновным в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, руководстве «экстремистским» формированием, содействии «экстремистской» деятельности. Ему назначили 12 лет лишения свободы.