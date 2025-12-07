ФИБА продлила изоляцию белорусских баскетболистов 7.12.2025, 16:34

Международные турниры остаются закрыты для спортсменов режима.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение сборных и клубов из Беларуси и РФ от соревнований под своей эгидой, сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято 5 декабя на заседании Центрального совета ФИБА в швейцарской коммуне Ми.

При этом, как отмечается, отстранение продлится до заседания исполнительного комитета ФИБА, запланированного на середину февраля 2026 года.

«Центральный совет также подтвердил, что, когда позволит ситуация, ФИБА будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, учитывая невозможность участия в крупных турнирах ФИБА 2026 и 2027 годов, где уже идет квалификационный отбор», — говорится в сообщении.

Санкции в отношении белорусского и российского баскетбола продлевались несколько раз после военного вторжения РФ в Украину. Предыдущий раз это произошло 15 мая 2025 года.

19 мая 2023 года стало известно, что белорусские и российские клубы не смогут заявиться для участия в международных турнирах под эгидой европейского отделения ФИБА-Европа.

21 апреля сообщалось, что исполнительный комитет ФИБА-Европа единогласно принял решение не допускать мужские сборные Беларуси и России к квалификации Евробаскета-2025.

1 марта 2022 года четыре белорусских клуба — мужские «Цмоки» (Минск) и «Борисфен» (Могилев), женские «Горизонт» (Минск) и «Олимпия» (Гродно) — были исключены из соревнований в европейских клубных лигах.

18 мая того же года исполком ФИБА запретил проводить свои соревнования на территории Беларуси и РФ, а также исключил команды этих стран из своих турниров. Белорусские сборные отстранили от участия в отборочных матчах мужского ЧМ-2023, женского ЧМ-2022, ЧМ среди девушек (U-17), а также мужских и женских турнирах в формате 3х3.

28 февраля 2022-го, спустя четыре дня после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации не допускать к соревнованиям атлетов из России и Беларуси. Эта рекомендация была немедленно и массово принята к исполнению.

28 марта 2023-го по итогам заседания исполкома в Лозанне (Швейцария) МОК выпустил заявление, в котором рекомендовал международным федерациям по видам спорта разрешить белорусам и россиянам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ряд федераций исполнил рекомендацию, благодаря этому ограниченное количество белорусов участвовало в летних Олимпийских играх 2024 года.

Рекомендация МОК не распространяется на командные виды спорта, поскольку «команды атлетов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются».

Председателем Белорусской федерации баскетбола с 2014 года является нынешний министр иностранных дел Максим Рыженков.

