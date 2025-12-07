В мире появились новые доллары 7.12.2025, 19:21

Где они выпускаются и как выглядят?

Доллар – это не только валюта США, хотя именно в таком значении мы воспринимаем его чаще всего. Такое же название выбрали и некоторые другие страны: например, Фиджи. На днях президент этого маленького островного государства представил новый дизайн национальной валюты – фиджийского доллара (FJD).

На официальной церемонии в столице Фиджи Суве представили новый дизайн долларовых банкнот. Среди присутствовавших – президент республики и члены правительства, сообщила местная газета The Fiji Times. Новая серия охватывает купюры номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 фиджийских долларов.

Республика Фиджи – островное государство в юго-западной части Тихого океана, в Океании. Архипелаг включает более 330 островов, из которых около 110 постоянно населены. Столица – город Сува.

Население Фиджи составляет около 940 тысяч человек. Большая часть жителей сосредоточена на двух крупнейших островах – Вити-Леву и Вануа-Леву.

Дизайн каждой банкноты отражает природное, культурное и историческое наследие Фиджи: от морских черепах и мангровых насаждений до портретов представителей местных общин и знаковых строений. Кроме эстетического обновления, новые купюры получили современные защитные элементы – чтобы сделать подделку практически невозможной.

Новые полимерные банкноты начнут поступать в обращение со 2 января 2026 года. Старые доллары Фиджи будут постепенно изыматься – ожидается, что они полностью исчезнут из обращения к концу 2026 года.

