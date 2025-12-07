закрыть
«Яндекс Музыка» удалила альбом белорусской группы Leibonik

3
  • 7.12.2025, 20:28
  • 1,980
«Яндекс Музыка» удалила альбом белорусской группы Leibonik

Российскому стримингу не понравился трек с пожеланиями российским оккупантам.

Популярный в Беларуси стриминг «Яндекс Музыка» удалил альбом «Там» группы Leibonik. Причем сделал это из-за цензуры.

«В конце весны «Яндекс Музыка» самый популярный в Беларуси стриминг) без предупреждения удалил песню HRAMADZIANIN, а вместе с ней и весь альбом TAM», — рассказал в инстаграме лидер группы Сергей Башлыкевич.

Музыкант нашел элегантный выход из ситуации в стиле газет с белыми пятнами. Он заменил «Грамадзяніна» на трек «Нема». Это инструментальная версия песни, которая не понравилась цензорам. Так что каждый сможет пропеть ее в формате караоке.

«Сначала я думал просто убрать песню из альбома или немного исправить текст, но все же песня без слов будет звучать более красноречиво. И поэтому для «Яндекс Музыки» альбом TAM перезаливается в редакции TUT — где на место «Грамадзяніна» становится флейта NEMA», — пишет Башлыкевич.

Что могло не понравиться «Яндекс Музыке»? Вполне возможно, пожелания российским военным, которые вторглись в Украину. Один из куплетов трека «Грамадзянін» звучит так:

«Хто на Кіеў у БТРы едзе ўночы

Хай вернецца ў Растоў, але не вернуцца вочы

Хай хлопец заўральскі абдыме дома мамку

А ногі хай пакіне пад Сумамі ў танку

Хай збіты пад Харкавым у верталёце

Калі зможа, напіша: Абгарэў на рабоце

Хай Чорнае мора каскамі пазасыпе

Астраханскага духа ў самым поўным экіпе».

