«Яндекс Музыка» удалила альбом белорусской группы Leibonik

«Яндекс Музыка» удалила альбом белорусской группы Leibonik3
- 7.12.2025, 20:28
- 1,980
Российскому стримингу не понравился трек с пожеланиями российским оккупантам.
Популярный в Беларуси стриминг «Яндекс Музыка» удалил альбом «Там» группы Leibonik. Причем сделал это из-за цензуры.
«В конце весны «Яндекс Музыка» самый популярный в Беларуси стриминг) без предупреждения удалил песню HRAMADZIANIN, а вместе с ней и весь альбом TAM», — рассказал в инстаграме лидер группы Сергей Башлыкевич.
Музыкант нашел элегантный выход из ситуации в стиле газет с белыми пятнами. Он заменил «Грамадзяніна» на трек «Нема». Это инструментальная версия песни, которая не понравилась цензорам. Так что каждый сможет пропеть ее в формате караоке.
«Сначала я думал просто убрать песню из альбома или немного исправить текст, но все же песня без слов будет звучать более красноречиво. И поэтому для «Яндекс Музыки» альбом TAM перезаливается в редакции TUT — где на место «Грамадзяніна» становится флейта NEMA», — пишет Башлыкевич.
Что могло не понравиться «Яндекс Музыке»? Вполне возможно, пожелания российским военным, которые вторглись в Украину. Один из куплетов трека «Грамадзянін» звучит так:
«Хто на Кіеў у БТРы едзе ўночы
Хай вернецца ў Растоў, але не вернуцца вочы
Хай хлопец заўральскі абдыме дома мамку
А ногі хай пакіне пад Сумамі ў танку
Хай збіты пад Харкавым у верталёце
Калі зможа, напіша: Абгарэў на рабоце
Хай Чорнае мора каскамі пазасыпе
Астраханскага духа ў самым поўным экіпе».