Самолеты из Москвы в Минск отменены 9.12.2025, 20:27

Из-за дронов.

9 декабря из-за налета дронов ввели временные ограничения на использование воздушного пространства возле московского аэропорта «Шереметьево». В связи с этим отменены и рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Минск и из Минска.

Отменен рейс из Москвы в Минск, назначенный на 18:35, а также рейс из Минска в Москву на 20:10. Соответствующие рейсы на 22:15 и 22:40 пока остаются в расписании.

«Аэропорт продолжает обслуживание рейсов российских и иностранных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами. Есть корректировки в расписании полетов. 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, 16 рейсов отменено. В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. Время обслуживания пассажиров увеличено. Пассажирам нужно быть готовыми к более продолжительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с мероприятиями, которые проводятся в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта «Шереметьево».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО сбили три украинских дрона, которые летели на Москву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com