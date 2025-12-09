Самолеты из Москвы в Минск отменены
- 9.12.2025, 20:27
Из-за дронов.
9 декабря из-за налета дронов ввели временные ограничения на использование воздушного пространства возле московского аэропорта «Шереметьево». В связи с этим отменены и рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Минск и из Минска.
Отменен рейс из Москвы в Минск, назначенный на 18:35, а также рейс из Минска в Москву на 20:10. Соответствующие рейсы на 22:15 и 22:40 пока остаются в расписании.
«Аэропорт продолжает обслуживание рейсов российских и иностранных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами. Есть корректировки в расписании полетов. 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, 16 рейсов отменено. В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. Время обслуживания пассажиров увеличено. Пассажирам нужно быть готовыми к более продолжительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с мероприятиями, которые проводятся в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта «Шереметьево».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО сбили три украинских дрона, которые летели на Москву.