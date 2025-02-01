Белорусы уже начали сажать картошку 7 1.02.2025, 19:13

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Видео.

Такое видео начало вируситься в TikTok. Авторы видео утверждают, что 31 января они на своем участке решили посадить картошку.

Однако комментаторы раскритиковали видео. По их словам, картошка просто сгниет. Другие комментаторы упрекнули авторов за то, что они «работают на земле до Благовещенья» (праздник приходится на 25 марта). Третьи со скептицизмом попросили сделать видео, когда эта картошка взойдет.

Но нашлись и те, кто отметил, что благоприятный день для посадки картофеля был 30 января, а кто-то заметил, что авторы опоздали и у других людей картошка уже зацвела.

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