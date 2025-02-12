Зеленский: Путин разговаривает в стиле искусственного интеллекта 80-х годов 4 12.02.2025, 13:57

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Президент Украины рассказал, как его хотели убить в начале войны с РФ.

В первые дни полномасштабной войны на президента Украины Владимира Зеленского совершали покушения. Некоторые эпизоды привели к гибели людей в Офисе президента, рассказал глава государства британскому изданию The Guardian.

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы. Погибли некоторые люди тут внутри нашего Офиса [президента Украины]. Были другие люди наши, которые защищали, была высадка десанта», — сообщил он.

Параллельно с вышеуказанными операциями Россия выдвигала ультиматумы и давила на власти Украины. В начале большой войны, как говорит Зеленский, ему советовали уехать из страны «разные люди», так как россияне «уже завтра оккупируют Украину».

Физическое давление Россия оказывала на Зеленского ради подписания мирного ультимативного договора, что означало бы предательство национальных интересов Украины. По словам Зеленского, Путин разговаривает в стиле «искусственного интеллекта 80-х годов».

«Повторяет одну и ту же методичку. То же самое было и тогда (в начале российского вторжения и первых переговоров, — ред.). В Турции я сказал, что мы не пойдем ни на какие ультиматумы», — сказал президент Украины.

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