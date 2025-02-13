Под Москвой уничтожили новейшие комплексы «Валдай»1
- 13.02.2025, 14:30
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ГУР раскрыло подробности операции.
В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв.
Как сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.
Отмечается, что это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора России.
«Воинская часть, на которой взорвались «Валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой», - добавили в разведке.