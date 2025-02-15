На продажу выставили редчайшее швейцарское авто 2 15.02.2025, 11:22

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Купе Monteverdi High Speed имеет роскошный кожаный салон и мощный двигатель.

В США на аукционе Bring a Trailer продается очень редкое купе Monteverdi High Speed 1973 года. Это одна из немногих моделей авто, которые выпускали в Швейцарии. О раритетете рассказали на сайте аукциона.

Monteverdi — едва ли не единственный известный швейцарский автопроизводитель. Автогонщик и конструктор Петер Монтеверди в 1967 году основал недалеко от Базеля небольшую компанию и выпускал мелкими сериями роскошные спортивно-туристические авто. Их дизайн разрабатывали итальянские кузовные ателье, а под капот устанавливали V8 от Chrysler.

Monteverdi High Speed выпускали с 1967 по 1976 год и всего выпустили 82 таких авто. Элегантный обтекаемый кузов разработало ателье Fissore.

Четырехместный салон Monteverdi High Speed отделали кожей, деревом и велюром.

Комплектация включает электростеклоподъемники, усилитель руля, кондиционер и аудиосистему Pioneer.

Конкретно этот Monteverdi High Speed 375L оснащен огромным 7,2-литровым V8 на 375 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 245 км/ч.

Пробег Monteverdi High Speed 375L составляет 72 тыс. км. Недавно спортивное купе прошло реставрацию.

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