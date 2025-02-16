Reuters: Переговоры по Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни 8 16.02.2025, 11:29

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Стало известно, кто будет представлять США.

Официальные лица США и России съедутся в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры по Украине. Встреча должна состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что переговоры будут направлены «на прекращение почти трехлетней войны Москвы против Украины». Об этом журналистам сообщили в субботу, 15 февраля, американский законодатель и источник, знакомый с планами.

Кроме того, представитель США Майкл Маккол рассказал агентству Reuters, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Виткофф отправятся в Саудовскую Аравию.

«Пока не ясно, с кем из России они встретятся», - говорится в статье.

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Маккол заявил, что целью переговоров является организация встречи президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, «чтобы наконец принести мир и положить конец этому конфликту».

Источник, осведомленный о планах, подтвердил запланированные переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России.

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