«Фейенорд» впервые за 50 лет вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов 19.02.2025, 5:02

«Милан» сенсационно вылетел.

«Милан» сыграл вничью с «Фейенордом» в ответном матче за выход в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов и вылетел с турнира. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1.

У итальянского клуба забитым мячом отметился Сантьяго Хименес (1-я минута). «Милан» играл в меньшинстве с 51-й минуты после удаления защитника Тео Эрнандеса, который получил вторую желтую карточку в чужой штрафной площади за симуляцию. После этого в составе «Фейенорда» на 73-й минуте счет сравнял Хулиан Карранса, который нанес первый удар команды в створ ворот.

После финального свистка между игроками команд произошла потасовка, в результате которой красную карточку получил защитник «Фейенорда» Дживайро Рид, а нападающий «Милана» Рафаэл Леау — желтую.

«Милан» был фаворитом на выход в следующий раунд. Букмекеры давали на выход итальянского клуба в 1/8 финала коэффициент 1,4-1,7, а на «Фейенорд» — 2,15-2,8.

В первом матче, который состоялся 12 февраля, голландский клуб в домашнем матче победил «Милан» с минимальным счетом 1:0. Таким образом, «Фейенорд» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В следующем туре клуб из Нидерландов встретится с лондонским «Арсеналом» или миланским «Интером».

«Фейенорд» впервые за 50 лет вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На счету «Милана» семь побед в Лиге чемпионов. В последний раз клуб завоевывал трофей Лиги чемпионов в 2007 году.

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