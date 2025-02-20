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Испания вслед за Италией начала предлагать дома за 1 евро

  • 20.02.2025, 8:58
  • 3,878
Испания вслед за Италией начала предлагать дома за 1 евро

Недвижимость могут купить и белорусы.

Помните, СМИ рассказывали о домах в Италии за 1 евро? В Испании в вымирающих городах и сельской местности есть похожая инициатива — недвижимость предлагают по такой же цене.

Таким способом местные власти хотят привлечь новых жителей и оживить локальную экономику. Рассказываем, как это работает, сколько приходится тратить сверх заявленной низкой цены и кто может купить это жилье.

Что это за дома и почему такая низкая цена?

В некоторых регионах Испании предлагают дома за символическую цену в 1 евро. В основном это небольшие города и сельские районы, которые пустеют из-за эмиграции людей в более крупные города. За счет невысоких цен на заброшенную недвижимость местные власти хотят привлечь людей, которые готовы переехать и остаться жить.

Такие дома продают, например, в городах вроде Патерна в Валенсии. Это местность у самого моря. А также Куэнка в Кастилии-Ла-Манче и Рибадавия в Галисии.

Однако несмотря на очень привлекательную цену, на самом деле траты на недвижимость больше. Дело в том, что такие дома, как правило, в плохом состоянии и требуют капитального ремонта. Реальные затраты на восстановление обычно оцениваются в 20−50 тыс. евро.

Требования к покупателям

Но кроме приятной цены местные власти выставляют покупателям ряд условий. В разных регионах они могут отличаться. Как правило, это требование восстановить дом в срок 1−3 года. Кстати, в отдельных случаях для этого предлагают финансовую поддержку или льготное кредитование.

Также часто требуют внести залог — до 5 тыс. евро. После выполнения всех условий по восстановлению недвижимости его возвращают.

Также среди требований, чтобы покупатель потом использовал жилье как свой основной дом (а не покупал в качестве инвестиции или дома для отдыха в летний период) и жил там на протяжении определенного количества лет.

Выгодны ли такие дома?

Тут все зависит от конкретной недвижимости. Реальные вложения, повторим, могут быть совершенно разными, в зависимости как от состояния жилья, ожиданий самого покупателя и его финансовых возможностей. С одной стороны, так как местные власти заинтересованы привлечь людей в район, они готовы помогать в том числе с некоторыми бюрократическими вопросами. Но это жилье не самое привлекательное и находится не в крупных городах, а в местности, которая столкнулась с депопуляцией.

В то же время даже в тех же городах и деревнях, где есть предложения домов за 1 евро, можно найти довольно бюджетные варианты, которые не потребуют масштабной реконструкции.

Например, в той же Патерне, которая находится недалеко от моря, продают жилье от 29 тыс. евро. Это цена за двухкомнатную квартиру в панельке, напоминающей периферию любого белорусского города.

Заброшенный дом. Иллюстративный снимок. Фото: Henning Sørby / Pixabay.com

Могут ли купить дом иностранцы?

Да. Общих ограничений по тому, кто может стать покупателем дома по символической цене, нет. Так что это могут быть иностранцы, в том числе не граждане стран Евросоюза.

Однако местные власти имеют право вводить дополнительные требования. Это значит, что в одной местности могут приветствовать условно белоруса, желающего купить такой дом, а в другом могут захотеть видеть только испанцев.

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