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«В этом месяце все в шоке…»

  • 20.02.2025, 11:30
«В этом месяце все в шоке…»

Белоруска возмутилась сумме в жировке за текущий ремонт.

Одна из жительниц Беларуси поделилась на просторах TikTok изрядно «потяжелевшей» жировкой за январь, которая повергла её в шок. Но больше всего женщину возмутила сумма за текущий ремонт: по её словам, она его «напросто не увидела». Между тем некоторые в комментариях недоумевали, «откуда такие суммы», приводя собственные цифры за первый месяц 2025 года, пишет «Телеграф».

Конечно, вводных данных белоруска предоставила не так уж и много. Точнее, совсем не предоставила: ни то, где находится квартира, ни количество квадратных метров, — ничего. Если верить предоставленной информации, за текущий ремонт женщина заплатила и вправду не мало — 76,93 рубля.

@_mylady6 #шок ♬ оригинальный звук - _mylady6

Что касается итоговой суммы за январь 2025 года, она также оказалась внушительной — 199,56 рублей. Впрочем, пользовательница TikTok не первая, кто начал жаловаться на большие суммы в начале текущего года. Напомним, в январе правительство подняло тарифы на ЖКУ в нашей стране.

Однако многие задались вопросом: за что такие деньги? По словам белоруски, никакого ремонта в доме она не видела, на что в комментариях ответили: «Если вы не видите, это не значит, что ремонт не идёт. У кого-то дома он точно идёт». Других интересовало то, о каком вообще текущем ремонте речь, если в жировке второй строкой значится капитальный?..

«Когда делают ремонт в доме/ подъезде, появляется такой пункт в жировке, как текущий ремонт», — отметил один из пользователей TikTok. Другой добавил: «Под текущий ремонт может попасть не только «покрасить стены в подъезде». Частичная замена/ ремонт инженерных систем тоже сюда входит, а цена там…»

К слову, часть белорусов жаловалась на повышение цен на ЖКУ, а другая часть, наоборот, возмущалась тем, откуда взялись такие суммы. «У меня трёхкомнатная. Прописано 4 человека. 112 рублей», — заверила одна из подписчиц видеоплатформы. Другая добавила: «Где вы берёте такие расчётные? Гомель, 47 кв.м., текущий ремонт — 7,92, капитальный ремонт — 10.88. Всего начислено 84,18, электричество — 36 рублей. Итого — 120 рублей за месяц».

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