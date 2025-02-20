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Генсек НАТО — союзникам: Увеличивайте свои расходы на оборону, иначе вам позвонит Трамп

  • 20.02.2025, 21:01
Генсек НАТО — союзникам: Увеличивайте свои расходы на оборону, иначе вам позвонит Трамп
Марк Рютте

Марк Рютте заявил, что государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Братиславе, передает «Европейская правда».

Рютте отметил, что уже «22-23 государства» Альянса тратят минимально необходимые 2% ВВП на оборону, однако есть и те, кто этого до сих пор не сделали.

«Я общаюсь с ними активно и интенсивно, чтобы убедиться, что они поторопятся и достигнут показателя в 2%. И думаю, все они должны сделать это до следующего лета», - сказал Рютте, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

Генсек Альянса добавил, что в случае отказа странам может позвонить президент США Дональд Трамп с более жесткими требованиями.

«И я говорю им: если вы не отреагируете на мои телефонные звонки, вам может позвонить очень приятный человек из Вашингтона, который, возможно, менее – ну, скажем так, имеет больше временных ограничений на то, чего он хочет достичь",- заявил Рютте.

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