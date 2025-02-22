«Шкуру Лукашенко делят, даже его не спросив» Телеграм-канал «Письма к дочери»

22.02.2025, 15:36

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Диктатор продался за за миску чечевичной похлебки.

Пока в белорусском телевизоре радовались новым геополитическим реальность кое-кто тихо сам с собою грустил в подушку. Был в таком удивлении, что не знал, что сказать. А ведь у кое-кого всегда есть что сказать.

Но, видишь, к пятнице гарант все-таки оправился. Нашел себе подходящий повод. Пингвинов, правда, под рукой не оказалось, поэтому пришлось выступать перед коровами. Ну коровы они гаранту как-то и роднее. Коровам гаранту всегда есть что сказать про геополитические реальности.

Так что он, сказал, что на месте Путина не доверял бы ни этим рыжим ни их гарантиям. Потому что Трамп гарантирует не просто так, а самыми гнусными намерениями. И если Путин не в курсе про намерения, то кое-кто сейчас все объяснит и ему и лично коровам. Потому что кое-кто «очень глубоко погружен в эти вопросы».

То есть, Путин подробностями гарантий со своим младшим союзником не поделился. Если бы поделился, то гаранту не пришлось бы никуда погружаться в коровнике. Все-таки коровник не самое комфортное место для глубоких погружений. А ему пришлось. Потому что Путин не поделился. И теперь истекающего гаранта терзают смутные сомнения, что Трамп гарантировал Путину не только Украину, но и его, гаранта, суверенную неприкосновенность.

Потому что Украину одними вербальными интервенциями не гарантируешь, а остальные путинские интервенции в Украине пошли курсом русского военного корабля. А про личную неприкосновенность гаранта можно даже особо не спрашивать. Гарант свою неприкосновенность продал за миску чечевичной похлебки.

Но гаранта же тоже можно понять. Ему неприятно, когда его шкурку делят даже не спросивши. Оно бы и спросивши было неприятно. Но не спросивши особенно обидно.

Так что повторю, что я тебе сказал в прошлый раз: «если гаранту хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь предлагает хоть какую-нибудь сделку, то ему надо хвататься за это предложение всеми членами своей души». И долго с этим не затягивать. Потом уже ничего не предложат.

Хотя трамповскими гарантиями сильно увлекаться не стоит. Трамп как-то много всего гарантирует Путину. А у Путина и гаранта стабильности гарантии не совпадают. У них теперь гарантии разной системы. Но с другой стороны, брать надо что дают, а схвативши искать себе гарантий поближе и понадежнее.

И я бы, конечно, еще проверил телевизоров, которые радовались новым геополитическим реальностям. Ну скорее всего они радовались, потому что у телевизоров ума не хватает, чтобы понять последствия этих реальностей для своего гаранта. Но я бы все равно проверил. На всякий случай. Потому что имею ощущение, что у некоторых в телевизоре гарантии теперь той же системы что у Путина. А истекающий гарант в этих гарантиях у них у всех лишний.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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