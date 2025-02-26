Взвились «фейерверки»: установлено точное место удара по порту в Туапсе

Взвились «фейерверки»: установлено точное место удара по порту в Туапсе2
- 26.02.2025, 13:35
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Детонация характерна для поражения склада взрывных веществ и боеприпасов.
Морской порт в Туапсе, по которому сегодня был нанесен удар, является важным логистическим узлом для российских войск. Через него транспортируют нефть, нефтепродукты и значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых. Об этом сообщил глава ЦПД РНБО лейтенант Андрей Коваленко.
Порт выполняет заметную роль в военной логистике: обеспечивает поставки техники, боеприпасов и горючего для Черноморского флота РФ, участвующего в войне против Украины.
«Это один из ключевых грузовых портов России в Черном море. Там есть нефтеналивной терминал – один из самых больших в России», — отмечается в сообщении.
Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых, является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью для перевозки грузов из центральных и южных регионов России.
Ко всему прочему, порт обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота России, в том числе задействованных в войне против Украины.
Российское издание ASTRA геолоцировало одно из видео с места атак беспилотников в Туапсе Краснодарского края.
На опубликованном видео заметны «фейерверки» — вторичная детонация, что характерно для склада взрывных веществ и боеприпасов. Журналисты установили адрес дома: улица Калинина, 12, что примерно в 370 метрах от морского порта.