закрыть
26 февраля 2025, среда, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взвились «фейерверки»: установлено точное место удара по порту в Туапсе

2
  • 26.02.2025, 13:35
  • 6,808
Взвились «фейерверки»: установлено точное место удара по порту в Туапсе

Детонация характерна для поражения склада взрывных веществ и боеприпасов.

Морской порт в Туапсе, по которому сегодня был нанесен удар, является важным логистическим узлом для российских войск. Через него транспортируют нефть, нефтепродукты и значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых. Об этом сообщил глава ЦПД РНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Порт выполняет заметную роль в военной логистике: обеспечивает поставки техники, боеприпасов и горючего для Черноморского флота РФ, участвующего в войне против Украины.

«Это один из ключевых грузовых портов России в Черном море. Там есть нефтеналивной терминал – один из самых больших в России», — отмечается в сообщении.

Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых, является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью для перевозки грузов из центральных и южных регионов России.

Ко всему прочему, порт обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота России, в том числе задействованных в войне против Украины.

Российское издание ASTRA геолоцировало одно из видео с места атак беспилотников в Туапсе Краснодарского края.

На опубликованном видео заметны «фейерверки» — вторичная детонация, что характерно для склада взрывных веществ и боеприпасов. Журналисты установили адрес дома: улица Калинина, 12, что примерно в 370 метрах от морского порта.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук