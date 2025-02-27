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Представлен самый мощный и быстрый «Гелендваген» в истории

  • 27.02.2025, 9:53
Представлен самый мощный и быстрый «Гелендваген» в истории

Способен разогнаться до сотни за три секунды.

Mercedes G-Class получил новую сверхмощную версию. Ее разработали в ателье Mansory, которое давно уже выполняет тюнинг «Гелендвагена». Фотографии внедорожника опубликовали на его странице в Instagram.

Проект назвали Mansory Gronos EVO S Final Edition, а в его основе лежит заряженный Mercedes-AMG G63. После доработки мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 585 до 1000 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1250 Н∙м.

Точные характеристики Mercedes G-Class еще не обнародовали, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 с, а максимальная скорость превышает 250 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый «Гелендваген» в истории. Средний расход топлива составляет 15,8 л/100 км.

Для Mansory Gronos EVO S Final Edition разработали новые обвес и спойлер с улучшенной аэродинамикой. Также тюнинг «Гелендвагена» включает новый капот, расширенные боковины, дополнительную оптику и 24-дюймовые диски.

Салон Mercedes-AMG G63 украсили дорогой кожей и карбоном. Подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce.

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