Reuters: Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине

Reuters: Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине11
- 3.02.2025, 15:03
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Даже после того, как деньги были выделены Конгрессом.
В последний год президентского срока Джо Байдена принятие решений о ключевых поставках вооружения в Украину тормозилось из-за бездействия Конгресса и внутренних дебатов о рисках эскалации в отношениях с РФ и опасениями, достаточно ли американских запасов.
Об этом в понедельник, 3 февраля, пишет агентство Reuters, проведя свое расследование.
Ситуацию усугубляла хаотичная система отслеживания вооружений, в которой даже определение понятия «поставлено» различается в разных военных ведомствах США, сообщают журналисты. Самыми проблемными стали те месяцы, когда Конгрессу потребовалось принять дополнительную помощь Украине в размере $60 миллиардов, что было вызвано противодействием республиканцев в Конгрессе.
Однако, указывает Reuters, задержки продолжались и после того, как деньги были выделены.
Включая большой пакет помощи на апрель 2024 года, администрация Байдена выделяла в среднем около $558 миллионов в месяц до сентября, пишет Reuters. Средняя стоимость поставок резко возросла после победы Дональда Трампа в президентской гонке и достигла уровня, не наблюдавшегося с середины 2023 года. Однако анализ, проведенный журналистами, показал, что, несмотря на то, что команда Байдена называла это «всплеском» помощи с октября по день инаугурации, ежемесячная помощь от США достигла лишь среднего ежемесячного объема в $1,1 млрд в месяц, установленного в первые два года войны России против Украины.
К ноябрю было доставлено только около половины от общей долларовой суммы, которую США обещали в 2024 году из собственных запасов, и лишь около 30% обещанных бронемашин прибыли к началу декабря, согласно данным двух представителей Конгресса, американского должностного лица и законодателя, знакомых с данной информацией.