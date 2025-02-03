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Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах в обмен на помощь от США

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  • 3.02.2025, 22:29
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Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах в обмен на помощь от США

Подробности.

В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что находится в поисках способа обменять редкоземельные металлы Украины на американскую помощь.

Выступая в Белом доме, американский президент выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.

«Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы… Мы хотим гарантий. Мы передаем им деньги в огромных масштабах, мы передаем вооружение, европейцы за нами не успевают… Для них [европейцев] это важнее, чем для нас, но они сильно отстают от нас. Мы хотим заключить с Украиной соглашение, по которому они обеспечат нашу помощь своими полезными ископаемыми и другим», — заявил он.

Корреспондент «Голоса Америки» Катерина Лисунова с Белого дома сообщает, что перед этим заявлением Трамп подписал указ о назначении отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга специальным представителем по Украине.

«Мы достигли большого прогресса по России и Украине», — сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

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