Украинские БПЛА за несколько секунд уничтожили 11 оккупантов 4.02.2025, 11:01

Многие российские новобранцы гибнут в первые дни на фронте.

Украинские военные 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады с помощью БПЛА за несколько секунд уничтожили 11 российских оккупантов, которые вылезли из «одинокого» БТР-82, пытаясь наступать на Покровском направлении.

«11 российских пехотинцев, находившихся внутри, наверняка не знали, что дроны ждут прямо над ними. Они не знали, что, выпрыгивая из машины, у них оставались считаные секунды жизни», - пишет Forbes.

Эта небольшая, плохо поддержанная и обреченная атака отражает более широкие тенденции на тысячекилометровой линии фронта, говорится в материале. Атаки могут длиться всего несколько минут, прежде чем большинство или все штурмовики оказываются убитыми или ранеными.

Многие российские новобранцы погибают в течение нескольких дней после прибытия на передовую, сообщает СМИ.

«Парень, 18 лет, [пробыл] 20 минут на фронте. К нему подлетел [FPV-дрон] с тротиловой шашкой – и все. Они превращают [тебя] в пыль мгновенно», — рассказал один российский перебежчик журналистам. Он также подчеркнул, что на одного российского оккупанта приходится около 5 украинских БПЛА.

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