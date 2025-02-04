закрыть
4 февраля 2025, вторник, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские БПЛА за несколько секунд уничтожили 11 оккупантов

  • 4.02.2025, 11:01
Украинские БПЛА за несколько секунд уничтожили 11 оккупантов

Многие российские новобранцы гибнут в первые дни на фронте.

Украинские военные 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады с помощью БПЛА за несколько секунд уничтожили 11 российских оккупантов, которые вылезли из «одинокого» БТР-82, пытаясь наступать на Покровском направлении. 

«11 российских пехотинцев, находившихся внутри, наверняка не знали, что дроны ждут прямо над ними. Они не знали, что, выпрыгивая из машины, у них оставались считаные секунды жизни», - пишет Forbes.

Эта небольшая, плохо поддержанная и обреченная атака отражает более широкие тенденции на тысячекилометровой линии фронта, говорится в материале. Атаки могут длиться всего несколько минут, прежде чем большинство или все штурмовики оказываются убитыми или ранеными.

Многие российские новобранцы погибают в течение нескольких дней после прибытия на передовую, сообщает СМИ.

«Парень, 18 лет, [пробыл] 20 минут на фронте. К нему подлетел [FPV-дрон] с тротиловой шашкой – и все. Они превращают [тебя] в пыль мгновенно», — рассказал один российский перебежчик журналистам. Он также подчеркнул, что на одного российского оккупанта приходится около 5 украинских БПЛА.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов