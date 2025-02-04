Австрийский энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»1
- 4.02.2025, 13:32
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OMV выиграла еще один арбитражный иск.
Международный арбитражный суд Стокгольма 3 января поддержал позицию австрийской энергокомпании OMV и присудила ей компенсацию от «Газпром экспорт». Об этом говорится в отчете компании за 2024 год, сообщает РБК
«В свете этого благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн», — сказано в документе.
Прекращение сотрудничества с «Газпром экспортом» открывает «новую главу» в истории OMV и благодаря диверсифицированному газовому портфелю компания находится в «лучшем положении, чем когда-либо прежде», оценил гендиректор австрийского концерна Альфред Стерн.