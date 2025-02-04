закрыть
4 февраля 2025, вторник, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австрийский энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»

1
  • 4.02.2025, 13:32
  • 2,680
Австрийский энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»
Фото: Shutterstock

OMV выиграла еще один арбитражный иск.

Международный арбитражный суд Стокгольма 3 января поддержал позицию австрийской энергокомпании OMV и присудила ей компенсацию от «Газпром экспорт». Об этом говорится в отчете компании за 2024 год, сообщает РБК

«В свете этого благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн», — сказано в документе.

Прекращение сотрудничества с «Газпром экспортом» открывает «новую главу» в истории OMV и благодаря диверсифицированному газовому портфелю компания находится в «лучшем положении, чем когда-либо прежде», оценил гендиректор австрийского концерна Альфред Стерн.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов