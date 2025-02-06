«Загнать джинна обратно в бутылку будет крайне сложно» 6.02.2025, 15:53

Алексей Мельник

Эксперт прокомментировал слова Зеленского о вовлечении Беларуси в войну.

Путин собирается в этом году разместить войска в Беларуси и попытаться втянуть страну в войну. В частности, он может угрожать с нашей территории Польше или странам Балтии. Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать эту новость военного эксперта, содиректора программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексея Мельника:

— Мне приходит на ум известный случай из древней истории, когда македонский царь Филипп угрожал спартанцам, чья крепость была в осаде. Он сказал: «Если мы войдем в крепость…» — и дальше шел перечень того, что он с ними сделает. А ответ был очень лаконичный: «Если». Вот это первое, что приходит на ум.

Да, если Россия будет иметь возможность и войска для того, чтобы ввести их в Беларусь, тогда то, о чем вы говорите, имеет смысл обсуждать. Потому что в таком случае это действительно угроза для стран Балтии и для Польши. Но здесь, повторюсь еще раз, ключевое слово — «если».

Если к этому времени у России будут такие возможности, если у нее будут развязаны руки каким-то выгодным для Кремля перемирием на российско-украинском фронте, то тогда эту военную машину, этот раскрученный российский маховик нужно будет где-то применить, канализировать. Эту милитаристскую истерию невозможно просто взять и остановить. То есть да, такая угроза существует, но только при условии «если».

— На территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские учения «Запад-2025». Могут ли события, о которых говорил Зеленский, начаться с этих учений?

— Если мы говорим о контингенте для участия в учениях, то это один вопрос. А если о реальной угрозе западным соседям, то это совершенно другие масштабы — и по количеству войск, и по технике. На учения Россия может направить, скажем, несколько батальонов. И это будет зафиксировано как совместные учения — почему бы и нет?

Чему они там будут друг друга учить — это уже другой вопрос. Хотят ли белорусы учить своих военных проведению «мясных» штурмов? Может, будут отрабатывать применение беспилотников или защиту от них. Но чтобы использовать это как информационный повод, думаю, Россия сможет выделить определенное количество своих военных, отвлечь их или оформить, например, как отпуск с фронта.

—Как могут развиваться события, если с территории Беларуси начинается агрессия против стран Балтии или Польши? Каким будет ответ?

— Пока мы видим, что стратегия Запада состоит в деэскалации. Таких случаев было уже достаточно много, и ключевая цель, которая в них просматривалась, это именно деэскалация. Поэтому, скорее всего, Запад будет до последнего пытаться избежать прямого столкновения. Это мы сейчас наблюдаем, например, с историей с обрывом кабелей в Балтийском море, с угрозой, которая там создается диверсионными действиями российских спецслужб на территории европейских государств.

И пока реакция Запада, по крайней мере в публичной плоскости, — это деэскалация. Сначала идут очень жесткие заявления о российской угрозе и неприемлемых действиях России, а буквально через несколько часов эти заявления о целенаправленных действиях опровергаются. То есть они пытаются снизить градус, объяснить это какими-то техническими неисправностями.

Опять-таки, мы говорим о той риторике, которая есть сейчас. Что за этим кроется на самом деле, пока сложно оценить. Но главная опасность таких провокаций в том, что увеличение их количества рано или поздно может перерасти в качество. То есть опасное маневрирование, например, самолетов в воздухе или кораблей в море, в какой-то момент может привести к незапланированному инциденту с человеческими жертвами.

И тогда ситуация выйдет из-под контроля настолько, что загнать этого джинна обратно в бутылку будет крайне сложно, если вообще возможно.

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