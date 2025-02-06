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Forbes: Россия пыталась запустить «Орешник» по Киеву, но ракета упала на территории РФ

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  • 6.02.2025, 23:38
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Forbes: Россия пыталась запустить «Орешник» по Киеву, но ракета упала на территории РФ

Баллистическая ракета взорвалась сегодня.

В четверг, 6 февраля, Россия, вероятно, запустила в сторону Киева баллистическую ракету «Орешник», однако она упала на территории России, сообщает Forbes.

В материале говорится, что россияне запустили «Орешник», по-видимому, нацеленный на Киев. Однако после оглашения тревоги ничего не произошло.

«Но затем… ничего. Никакого крика приближающихся боеголовок. Никаких громовых ударов, когда невзрывоопасные боеголовки врезались в землю», — заявляют журналисты.

По словам украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, «Орешник» «далеко не улетел». Сообщается, что он вышел из строя и взорвался — на территории России.

Других деталей не приводится. Однако журналисты напоминают, что ракеты «Орешник» не являются сверхточными и дают сбои.

Ранее, 6 февраля, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики большой дальности из Капустиного Яра Астраханской области РФ и возможных пусках межконтинентальных ракет «Орешник».

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