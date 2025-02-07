Келлог: Трамп удвоит санкции против России, чтобы закончить войну 3 7.02.2025, 10:51

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Кит Келлог

Сейчас санкции против РФ «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10.

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, как заявил Келлог в интервью The New York Post, и Киеву, и Москве для окончания войны «придется пойти на уступки».

По словам Келлога, санкции, применяемые к России, «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10 по тому, насколько болезненным может быть экономическое давление. При этом сами санкции США - например, направленные против прибыльного энергетического сектора России - номинально в два раза выше, но еще есть возможность их усилить.

«Санкции можно действительно усилить - особенно последние санкции [направленные на добычу и экспорт нефти]», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия и в прошлом не предотвращала массовых потерь собственных войск, и сейчас в этом не заинтересована, поэтому давление на РФ не может быть только военным.

«Вы должны оказать экономическое давление, дипломатическое давление, какое-то военное давление и рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что все пойдет туда, куда мы хотим», - пояснил он.

Тем не менее, война не закончится без переговоров между Россией и Украиной, в которых обеим сторонам придется пойти на уступки, считает Келлогг.

«Откровенно говоря, в любых переговорах обе стороны должны уступать, так уж устроены переговоры. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс», - добавил он.

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