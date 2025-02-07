закрыть
7 февраля 2025, пятница, 11:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Келлог: Трамп удвоит санкции против России, чтобы закончить войну

3
  • 7.02.2025, 10:51
  • 2,480
Келлог: Трамп удвоит санкции против России, чтобы закончить войну
Кит Келлог

Сейчас санкции против РФ «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10.

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, как заявил Келлог в интервью The New York Post, и Киеву, и Москве для окончания войны «придется пойти на уступки».

По словам Келлога, санкции, применяемые к России, «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10 по тому, насколько болезненным может быть экономическое давление. При этом сами санкции США - например, направленные против прибыльного энергетического сектора России - номинально в два раза выше, но еще есть возможность их усилить.

«Санкции можно действительно усилить - особенно последние санкции [направленные на добычу и экспорт нефти]», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия и в прошлом не предотвращала массовых потерь собственных войск, и сейчас в этом не заинтересована, поэтому давление на РФ не может быть только военным.

«Вы должны оказать экономическое давление, дипломатическое давление, какое-то военное давление и рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что все пойдет туда, куда мы хотим», - пояснил он.

Тем не менее, война не закончится без переговоров между Россией и Украиной, в которых обеим сторонам придется пойти на уступки, считает Келлогг.

«Откровенно говоря, в любых переговорах обе стороны должны уступать, так уж устроены переговоры. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс», - добавил он.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко