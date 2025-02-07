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Чалый: Лукашенко ведет страну к деградации и застою

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  • 7.02.2025, 12:52
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Чалый: Лукашенко ведет страну к деградации и застою
Сергей Чалый

Белорусская торговля ставит один антирекорд за другим.

За 2024 год отрицательное внешнеторговое сальдо Беларуси выросло почти в два раза - до 5,4 млрд долларов. При этом, по словам министра иностранным дел Максима Рыженкова, на Россию приходит до 70% внешней торговли Беларуси. А все «судьбоносные» поездки Александра Лукашенко в страны «дальней дуги» оказались на деле «пшиком».

«Мне кажется, что мы наблюдаем начало той же тенденции, которая была в России и начинает заражать белорусскую экономику», – объясняет ситуацию в своей авторской программе «Чалый:Экономика» на канале БРЦ аналитик Сергей Чалый.

Тенденция, по его словам, состоит в том, что и белорусский, и российский рынок постепенно захватывают китайские производители.

«Без китайских станков, без запчастей и технологий у нас уже ничего не работает», - говорит аналитик.

В качестве примера он привел реализацию государственной программы «Один район – один проект», согласно которой в каждом регионе Беларуси должен быть создан новый промышленный объект с инновационным производством.

И вот в рамках реализации этой программы барановичские чиновники отчитались о строительстве линии по производству холодильного оборудования китайской компании «Мидея».

«Снова Китай. Будем из запчастей китайских на китайском оборудовании производить китайские товары. А потом все закончится тем, что вы будете покупать китайское, даже не произведенное в Беларуси», - говорит Чалый.

Второй пример касается «Беллесбумпрома». Председатель концерна отчитался, что сейчас идет подготовка к строительству нового завода по выпуску сульфатной целлюлозы мощностью не менее 700 тысяч тонн.

«Но у нас же уже есть завод. Вы же только что отчитались, что вы там, с горем пополам, но запустили подобное производство, которое еще так и не вышло на проектную мощность…

…Сейчас же на эту тему даже опасно шутить. Потому что ты пошутишь, а оно потом станет жизнью. Вот когда я говорил, что после модернизации мы получаем такие заводы, что потом, как в анекдоте, «проще новых нарожать, чем старых отмыть». Ну так они так и делают», - иронизирует Чалый.

Третий, пожалуй, самый кричащий пример нерационального использования государственных ресурсов – это ситуация с построенной за российские кредиты атомной станцией. Белорусские власти никак не могут наладить бесперебойную работу первой БелАЭС, а Лукашенко уже говорит, что нужно построить вторую.

«Мы входим в период, который даже хуже советского застоя», - считает Чалый. По его словам, страна скатывается в эпоху «деградации и застоя».

Но вместо того, чтобы подумать о перспективах развития Лукашенко требует от чиновников сиюминутного результата, ну а те уже выкручиваются, кто как умеет.

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