Минчанка ударила мужа топором по голове, но бригаду скорой помощи вызвала себе 6 7.02.2025, 14:09

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иллюстративное фото

Инцидент произошел во Фрунзенском районе столицы.

В Минске 67-летняя женщина во время застолья ударила своего мужа кухонным топором по голове. Несмотря на полученную травму, мужчина отказался от написания заявления, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе столицы. По материалам дела, во время конфликта женщина нанесла мужу не менее одного удара, после чего почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики осмотрели не только ее, но и пострадавшего супруга. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени.

Хотя потерпевший не стал обращаться в милицию, прокуратура возбудила уголовное дело, так как преступление затронуло значимые интересы общества.

Следствие подтвердило все обстоятельства происшествия, и уголовное дело передано в суд. Женщина остается под подпиской о невыезде.

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