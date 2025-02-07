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В Ирландии распродали два десятка перехваченных у России самолетов и кораблей

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  • 7.02.2025, 15:50
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В Ирландии распродали два десятка перехваченных у России самолетов и кораблей

За $345 миллионов.

Введение западных санкций против крупнейшей в России государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в 2022 году буквально разорвало бизнес компании на две части. До войны группа ГТЛК состояла из 76 компаний с активами $4,5 млрд, которые сформировали за счет ВЭБа и Фонда национального благосостояния. Но теперь весь бизнес перенесен в Россию, а иностранные компании утрачены, пишет The Moscow Times.

Главным европейским офисом ГТЛК была ирландская компания GTLK Europe. В ней работали три десятка человек, в основном ирландцы. После введения санкций 15 марта 2022 года ее сотрудники начали разбегаться — из компании уволились сразу пять руководителей. Из-за разрыва контрактов и неплатежей европейский бизнес компании оказался в кризисе, с 1 июля 2022 года из-за блокировки счета банком JP Morgan дефолты по бондам стали системными.

Летом того же года ликвидации ирландской компании потребовали хедж-фонды-стервятники — Attestor Capital, Trinity Investments, Ben Oldman Special Situations Fund и Sona Credit Master Fund. Они скупили облигации ГТЛК на $175 млн у испугавшихся инвесторов за бесценок и обратились в суд для ликвидации бизнеса. В мае 2023 года Высокий суд Лондона постановил ликвидировать ирландский бизнес ГТЛК, апелляцию российской стороны суд отклонил.

В августе 2023 года лицензию на крупнейшую ликвидацию в истории Ирландии получила компания Teneo Restructuring Ireland. Она должна была найти самолеты и корабли GTLK Europe и закрыть долги. По оценкам на середину 2023 года, активы GTLK Europe составляли $2,8 млрд, а долги превышали $4,1 млрд, среди них облигации на $2,75 млрд и ноты на $500 млн. Клиентами GTLK Europe были такие авиакомпании, как «Аэрофлот», Emirates, Qatar и EasyJet. В 2021 году группа эксплуатировала около 70 самолетов и 13 кораблей в 18 странах.

Сумму долга удалось быстро сократить наполовину — ликвидаторы отказались исполнять требования кредиторов из России. Teneo решила отдавать только $1,75 млрд долгов иностранным инвесторам. Оснований для претензий на активы ГТЛК со стороны Украины и ее граждан во время Лондонского суда тоже не нашли.

Активы у GTLK Europe были — на европейских счетах размещены около $247 млн, за пределами России оставались 37 самолетов. Teneo Restructuring Ireland смогли перехватить два десятка самолетов Airbus и Boeing из парка авиакомпаний EasyJet, Royal Jordanian, Red Wings и других. Также Teneo обнаружили три арктических круизных судна на верфи в Хельсинки.

Ликвидаторы в прошлом году начали распродажу активов и заявили о планах продать 20 самолетов к 2025 году. По данным последней отчетности Teneo, с 31 мая по 30 октября были проданы активы GTLK Europe на $345 млн. Активы последней оценивают в $1,28 млрд, а задолженность в $1,48 млрд. ГТЛК пыталась остановить распродажу, но решения российского суда в Ирландии проигнорировали.

Вернуть 37 самолетов из России Teneo не смогла. Чтобы возместить их стоимость, ликвидаторы присоединились к иску в Лондоне против страховщиков самолетов. Ликвидаторы посчитали, что самолеты обесценятся и их могут разобрать в России на запчасти.

Потери от ликвидации компании для российской ГТЛК значительны. В 2022 году компания зафиксировала рекордный убыток в 55,8 млрд руб. После потерь миллиардов долларов в Европе в Минтрансе предложили сделать из компании институт развития. В компанию пришлось вливать деньги из Фонда национального благосостояния. В августе компания была докапитализирована на 58,3 млрд рублей, также ФНБ выкупил ее облигации по льготным ставкам (3%) на почти 200 млрд рублей.

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